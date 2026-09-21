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Юрист Халимов: арендодатель не вправе удерживать залог за износ мебели

Юрист Халимов: арендодатель не вправе удерживать залог за износ мебели

Юрист Эмиль Халимов заявил, что арендодатель не имеет права удерживать залог за износ мебели, однако, может забрать оговорённую сумму при досрочном выезде съёмщика.

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