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Таунсенд восстанавливался от наезда катка с помощью диеты из яиц, черники, оливкового масла, сырого какао, копченого дикого лосося, куриных лапок, сыра, помидоров и киви: «Еда – это лекарство»

Эндрос Таунсенд решил восстанавливаться от наезда на него газонного катка при помощи особой диеты. Бывший полузащитник «Тоттенхэма» пострадал в результате инцидента на разминке во время игры тайского клуба «Прачуап».

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