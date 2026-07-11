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Норвегия – Англия. Онлайн-трансляция начнется в 00:00

Сборная Норвегии сыграет против команды Англии в матче 1/4 финала ЧМ-2026. Игра пройдет на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

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