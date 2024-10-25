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Бизнес журнал. Центр

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Правительство выделило больше 1 млрд рублей на поддержку бизнеса приграничья

Правительство выделило больше 1 млрд рублей на поддержку бизнеса приграничья

Приграничным районам выделили более 1 миллиарда рублей на поддержку бизнеса. Соответствующий указ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, следует из документа, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

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