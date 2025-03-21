Елена Проклова отрицает участие в "голых вечеринках": Новые пикантные тайны актрисы вытащил Андрей Малахов

Звезда советского кино вновь в эпицентре скандала. На этот раз откровенностей от неё не дождались.Несколько лет назад Елена Проклова наделала много шума в театральной среде своими откровениями об изнасилованиях, харасменте и амурных делах с коллегами по цеху.