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Роберт Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

Роберт Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

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