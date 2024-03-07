Роберт Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.
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