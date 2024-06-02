Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • КУАТ
    Кто бы сомневался, что подобную статью про Казахстан опубликует Иноземцев.Белоусов спокойно...
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Наелся завтраками: японский миллиардер отменил круиз вокруг Луны на корабле Starship.

Наелся завтраками: японский миллиардер отменил круиз вокруг Луны на корабле Starship.

01.06.2024 [16:55] Представители японского миллиардера Юсаки Маэдзавы (Yusaku Maezawa) на сайте проекта dearMoon сообщили, что неопределённость с готовностью корабля Starship компании SpaceX заставила его отменить контракт на первый туристический полёт вокруг Луны в компании с группой творческих личностей.

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