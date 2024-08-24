Посол Антонов о новых санкциях: шаги США ведут к кризису, а не к созиданию

Шаги Соединенных Штатов ведут к кризису, а не к созиданию. Соответствующее заявление сделал посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов, прокомментировавший новые санкции, введенные американскими властями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии