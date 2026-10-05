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Царьград

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Украинский долг к августу 2026 года возрос в 8,25 раза

Украинский долг к августу 2026 года возрос в 8,25 раза

Государственный внешний долг Украины на 31 августа 2026 года составил 7,537 триллиона гривен, увеличившись в 8,25 раза с августа 2016 года.

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