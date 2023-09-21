Двое мужчин с ножом надругались над 10-летним мальчиком на Ленинском проспекте

78.ruПодписатьсяДвое мужчин с ножом надругались над 10-летним мальчиком на Ленинском проспектеПолицейские задержали одного из подозреваемых. Шокирующий инцидент с участием ребёнка произошёл на Ленинском проспекте.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЮрий МатренинНе удивлён кого задержалиОтветить12 час.данил ивановМигрантов вон из РоссииОтветить12 час.Максим МаксимовУже читая заголовок, подумал, опять пришлые! Так и есть всё те же герои. Чтоб вас на зоне опустили за дело такоеОтветить4 час.
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