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Двое мужчин с ножом надругались над 10-летним мальчиком на Ленинском проспекте

Полицейские задержали одного из подозреваемых. Шокирующий инцидент с участием ребёнка произошёл на Ленинском проспекте.

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Комментарии
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Юрий Матренин
Не удивлён  кого задержали
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12 час.
данил иванов
Мигрантов вон из России
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12 час.
Максим Максимов
Уже читая заголовок, подумал,  опять пришлые! Так и есть всё те же герои. Чтоб вас на зоне опустили за дело такое
Ответить
4 час.

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