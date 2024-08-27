Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что Соединенные Штаты Америки активно вовлекают Молдавию и Румынию в схемы перевозки биоматериалов с Украины.
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