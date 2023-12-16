В Петербурге нашли студента, который задал вопрос Путину про двойников с помощью нейросети

Рассказываем, что известно о студенте из Петербурга, который задал вопрос Путину про двойников. В Санкт-Петербургском государственном университете обнаружили талантливого студента, задавшего, пожалуй, один из самых необычных вопросов Владимиру Путину во время Прямой линии.
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