В Петербурге нашли студента, который задал вопрос Путину про двойников с помощью нейросети

Рассказываем, что известно о студенте из Петербурга, который задал вопрос Путину про двойников. В Санкт-Петербургском государственном университете обнаружили талантливого студента, задавшего, пожалуй, один из самых необычных вопросов Владимиру Путину во время Прямой линии.