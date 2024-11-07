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В НАТО обеспокоились из-за Украины после победы Трампа

В НАТО обеспокоились из-за Украины после победы Трампа

В Североатлантическом альянсе признают, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, а победа кандидата от Республиканской партии на президентских выборах в США только усиливает обеспокоенность по этому поводу.

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