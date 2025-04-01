Медвежий угол
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Медвежий угол

38 724 подписчика

"Устал от урусов на службе": как приезжий-полицейский выдал новость про работу среди русских коллег

"Устал от урусов на службе": как приезжий-полицейский выдал новость про работу среди русских коллег

Avia.pro - СМИ Представьте себе: утро, кофе в руке, а перед глазами – переписка, от которой волосы встают дыбом.

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Комментарии
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ЯО
Яна Орлова
Их нужно выдворить абсолютно всех, с их тетками и детками! Есть гражданство- нет гражданства ! Всех вон! А уже потом визовый режим и контракты на работу..... Когда же власти опомнятся?!
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7 час.
Владимир Елкин
Санкт-Петербург надо очистить от губернаторов из Азербайджана и тогда всю эту азерскую братию можно отправить на их историческую родину!
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6 час.
Александр Павлов
Губернатора президент &quot;поставил&quot;.
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5 час.
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