Чьим будет «Наше радио»?

Покупателем может выступить «Газпром-Медиа Холдинг» или «Европейская медиагруппа». Каковы перспективы этой сделки? И могло ли повлиять на цену актива то, что из эфира ушли некоторые его хэдлайнеры?«Мультимедиа Холдинг», в который входят «Наше радио», Jazz FM и Rock FM, готовят к продаже, сообщают источники «Коммерсанта».