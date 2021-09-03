Вашингтон заставил Ермака опровергнуть заявления о конце Минска-2 и присоединению США к новому формату

Попытки украинской власти втянуть США в конфликт на Донбассе и поменять Минский формат встретили серьезный отпор у тех, кто только что вывел войска из Афганистана.
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