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Вашингтон заставил Ермака опровергнуть заявления о конце Минска-2 и присоединению США к новому формату

Вашингтон заставил Ермака опровергнуть заявления о конце Минска-2 и присоединению США к новому формату

Попытки украинской власти втянуть США в конфликт на Донбассе и поменять Минский формат встретили серьезный отпор у тех, кто только что вывел войска из Афганистана.

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Алексей Халевин
И чего до творческой личности докопались с этим Минском и пиндосами в формате? Он художник, он так видит

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