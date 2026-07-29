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Аргументы и Факты

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Правительство РФ обновило требования к бланкам загранпаспортов

Правительство РФ обновило требования к бланкам загранпаспортов

Российское правительство утвердило новые требования к оформлению бланков заграничных паспортов. Как сообщает пресс-служба МВД, из структуры документов будут удалены утратившие актуальность поля «Личный код» и «Учетная запись».

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