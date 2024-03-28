Садальский прокомментировал поведение Дмитрия Назарова и Максима Галкина

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, известный по фильмам «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина и «О бедном гусаре замолвите слово» Эльдара Рязанова, в беседе с сайтом aif.
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