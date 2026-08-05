В Кузбассе издевавшиеся над 13-летнем мальчиком мужчины получили 16 и 4 года колонии

В Кузбассе вынесен приговор по делу о похищении и насилии над 13‑летним мальчиком.Суд в Кемеровской области — Кузбассе признал двух жителей Юрги виновными в ряде тяжких преступлений в отношении несовершеннолетнего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии