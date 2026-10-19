Агрессивный хищник мог напасть на посетителей заведения. В Кабанском районе Республики Бурятия сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить крупного хищника.
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