Салливан назвал условие, при котором Трамп заключит сделку с Путиным

Новый президент США Дональд Трамп может заключить сделку с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу Украины, если сможет проявить достаточную выдержку и показать Москве, что «издержки будут расти».
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