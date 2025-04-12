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Смоленская Газета

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На Смоленщине отгремел конкурс «Единой России» имени Юрия Гагарина

На Смоленщине отгремел конкурс «Единой России» имени Юрия Гагарина

Смоленщина творческая, спортивная и научная: два месяца масштабного конкурса «Единой России» «Знаете, каким он парнем был!», посвящённого памяти первого космонавта Земли, смолянина Юрия Алексеевича Гагарина, подошли к концу.

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