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Газета.ру

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Специалист Вязовский: есть много способов выявить среди золота контрафакт

Специалист Вязовский: есть много способов выявить среди золота контрафакт

При покупке золота важно суметь отличить подлинное изделие от контрафакта. Проверка на химические реакции для большинства людей недоступна, однако есть другие, более бюджетные и простые способы, рассказал НСН вице-президент компании "Золотая плата" Алексей Вязовский.

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