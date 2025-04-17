Мужчина в Волгограде просто зашел в кафе позавтракать, но нарвался на нож-бабочку от неадекватного бородача

Горыныч

Неправильно. Они, продажные твари, любят рыбный суп - yxyeли. 99,9 в периоде % судей продажны. Вопрос только в цене. Судьи назначаемы, следовательно, должность продаваема. Затраченные средства необходимо "отбить", с процентами. Пока не будут судьи избираемы с отчетностью перед избирателями и возможностью вотума недоверия, так оно и будет. До следующей революции.