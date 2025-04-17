Интересная жизнь с Vera Star 13 апреля, раннее утро, Волгоград только просыпается. Небо затянуто серыми облаками, улицы почти пусты.
Мужчина в Волгограде просто зашел в кафе позавтракать, но нарвался на нож-бабочку от неадекватного бородача
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Горыныч
Неправильно. Они, продажные твари, любят рыбный суп - yxyeли. 99,9 в периоде % судей продажны. Вопрос только в цене. Судьи назначаемы, следовательно, должность продаваема. Затраченные средства необходимо "отбить", с процентами. Пока не будут судьи избираемы с отчетностью перед избирателями и возможностью вотума недоверия, так оно и будет. До следующей революции.
Ответить
4 час.
Людмила Свириденко
Кто будет реагировать? Да никто, всем пох...
Ответить
2 час.
Андрей
Но у нас то общество равных прав, обязанностей и возможностей... При царе-батюшке ещё конституцию не придумали...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии