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Мужчина в Волгограде просто зашел в кафе позавтракать, но нарвался на нож-бабочку от неадекватного бородача

Мужчина в Волгограде просто зашел в кафе позавтракать, но нарвался на нож-бабочку от неадекватного бородача

Интересная жизнь с Vera Star 13 апреля, раннее утро, Волгоград только просыпается. Небо затянуто серыми облаками, улицы почти пусты.

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Комментарии
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Горыныч
Неправильно. Они, продажные твари, любят рыбный суп - yxyeли. 99,9 в периоде % судей продажны. Вопрос только в цене. Судьи назначаемы, следовательно, должность продаваема. Затраченные средства необходимо &quot;отбить&quot;, с процентами. Пока не будут судьи избираемы с отчетностью перед избирателями и возможностью вотума недоверия, так оно и будет. До следующей революции.
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4 час.
Людмила Свириденко
Кто будет реагировать? Да никто, всем пох...
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2 час.
Андрей
Но у нас то общество равных прав, обязанностей и возможностей... При царе-батюшке ещё конституцию не придумали...
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2 час.
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