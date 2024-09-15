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LEGO построила полномасштабную управляемую модель McLaren P1

LEGO построила полномасштабную управляемую модель McLaren P1

LEGO McLaren P1 развивает максимальную скорость 40 миль в час. LEGO / Джефф Мур В 2013 году McLaren дебютировал с P1, культовым мощным суперкаром , способным развивать максимальную скорость 217 миль в час.

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