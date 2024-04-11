В США во время солнечного затмения «заметили НЛО». Что это было. Видео со странным объектом в небе собрало более 20 млн просмотров

В США во время солнечного затмения «заметили НЛО» Фото: Michael DeMocker / NASA Солнечное затмение 8 апреля 2024 года, которые было видно на территории Мексики, США и Канады В понедельник, 8 апреля, миллионы жителей Северной Америки наблюдали полное солнечное затмение.