Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В США во время солнечного затмения «заметили НЛО». Что это было. Видео со странным объектом в небе собрало более 20 млн просмотров

В США во время солнечного затмения «заметили НЛО». Что это было. Видео со странным объектом в небе собрало более 20 млн просмотров

В США во время солнечного затмения «заметили НЛО» Фото: Michael DeMocker / NASA Солнечное затмение 8 апреля 2024 года, которые было видно на территории Мексики, США и Канады В понедельник, 8 апреля, миллионы жителей Северной Америки наблюдали полное солнечное затмение.

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