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В Санкт-Петербурге обсудили вопросы готовности Северо-Западного федерального округа к рискам весенне-летнего периода

В Санкт-Петербурге обсудили вопросы готовности Северо-Западного федерального округа к рискам весенне-летнего периода

Сегодня в Санкт-Петербурге прошло очередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности под председательством полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.

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