В Санкт-Петербурге обсудили вопросы готовности Северо-Западного федерального округа к рискам весенне-летнего периода

Сегодня в Санкт-Петербурге прошло очередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности под председательством полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.