Марочко: на Краснолиманском направлении отмечают случаи бегства ВСУ с позиций

Украинские военнослужащие несколько раз самовольно оставили позиции на Краснолиманском направлении. Об этой тенденции в комментарии РИА «Новости» рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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