Сенатор Пушков высмеял слова Кулебы о намерении Украины «задавить» Россию в суде по инциденту в Керченском проливе

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков высмеял намерения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "задавить" Россию в суде в Гааге по инциденту акватории Черного моря в 2018 году.
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