Аргументы недели

97 564 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Времячкин Виталий
    Самое смешное президент ставит задачу поднять доходы населения , и все сразу начинают " повышать "...Специалист по упр...
  • Владимир Eвтушенко
    Глупец этот социолог. Просто повысить зарплаты и пенсии без создания мощной промышленности это путь в никуда, ...Социолог Таланов ...
  • Анна Эржибова
    ммда ещё один умник прям не знаю откуда такие вылупляются.....Социолог Таланов ...

Сенатор Пушков высмеял слова Кулебы о намерении Украины «задавить» Россию в суде по инциденту в Керченском проливе

Сенатор Пушков высмеял слова Кулебы о намерении Украины «задавить» Россию в суде по инциденту в Керченском проливе

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков высмеял намерения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "задавить" Россию в суде в Гааге по инциденту акватории Черного моря в 2018 году.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх