Исследование FDA и EMA выявило связь между препаратами GLP-1 и повышенным риском депрессии и суицидальных мыслей

Новое международное исследование, опубликованное в Current Neuropharmacology, выявило возможную связь между агонистами рецепторов пептида-1 (GLP-1), используемыми в таких популярных препаратах, как Оземпик, и повышенным риском депрессии и суицидальных мыслей (SI).
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