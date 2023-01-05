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Президент «Оренбурга» о продаже пива на стадионе: «Это лишние хлопоты для нас, безразличная ситуация»

В «Оренбурге» высказались о том, что в 2023 году на стадионах не будет продаваться пиво. «Для нашего стадиона это абсолютно безразличная ситуация.

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