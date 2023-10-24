Меня не оскорбляют кресты - меня оскорбляет их отсутствие

ВП Владислав Петряев Мусульманам не грозит демографическая яма: по 4-7 детей воспроизводят, и вскоре их будет большинство в России... И о каком единстве народа тогда можно будет вести речь??? Не будут ли при такой недальновидной политике сноситься роскошные церкви и возноситься мечети? Нашим политикам в шахматы надо учиться играть: они ум в порядок приводят и учат видеть на много ходов вперёд!

АС Андрей Сергеевич Более чем... Попы плачут: 3-5% вооцерковленных. Тема - сложная... Мой одногруппник, после участия в миротворческих операциях - окончил семинарию, получил сан и приход, и был расстрижен. Отбил я как-то батюшку у бандитов... И много классики услышал: бог не в церкви, бог - в душе... На войне - атеистов очень мало. Кто во что верит и кому молится -хрен пойми. Но говорят что помогает. И я, атеист, молился... Помогло или повезло. Такое вот НЛП на удачу. 🤔