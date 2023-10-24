Медвежий угол
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Медвежий угол

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Меня не оскорбляют кресты - меня оскорбляет их отсутствие

Меня не оскорбляют кресты - меня оскорбляет их отсутствие

  Хорошая  новость      -  в  бой   вступил  (к  счастью,  на  нашей  стороне!)   очень   крупный   калибр:    в  своём     последнем     выпуске     "Бесогона", который  вышел  в  минувшие    выходные,      уважаемый  Никита Сергеевич   Михалков    поведал   в том  числе  и   о  том,    что  началась    какая  странная  тенденция:  отовсюду  почему-то   начали  убирать   кресты.

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Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Мусульманам не грозит демографическая яма: по 4-7 детей воспроизводят, и вскоре их будет большинство в России... И о каком единстве народа тогда можно будет вести речь??? Не будут ли при такой недальновидной политике сноситься роскошные церкви и возноситься мечети? Нашим политикам в шахматы надо учиться играть: они ум в порядок приводят и учат видеть на много ходов вперёд!
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2 д.
АС
Андрей Сергеевич
Более чем... Попы плачут: 3-5% вооцерковленных.  Тема - сложная... Мой одногруппник, после участия в миротворческих операциях - окончил семинарию, получил сан и приход, и был расстрижен.  Отбил я как-то батюшку  у бандитов... И много классики услышал: бог не в церкви, бог - в душе...  На войне - атеистов очень мало. Кто во что верит и кому молится -хрен пойми. Но говорят что помогает.  И я, атеист, молился... Помогло или повезло. Такое вот НЛП на удачу.  🤔
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2 д.
ВП
Владислав Петряев
Еще совсем недавно Михалков был ярым коммунистом-материалистом, как и его отец, а сегодня он, разбогатевшей до христианского неприличия, вместо того, чтобы пойти в монахи, или начать вести скромную жизнь ИСТИННО верующего, вести образ жизни, к примеру, как Л. Толстой, напоказ иконами обвешался, православие пропагандирует в нарушение Конституции и многоконфессиальности России, свободы личности, наконец...
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2 д.

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