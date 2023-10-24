Хорошая новость - в бой вступил (к счастью, на нашей стороне!) очень крупный калибр: в своём последнем выпуске "Бесогона", который вышел в минувшие выходные, уважаемый Никита Сергеевич Михалков поведал в том числе и о том, что началась какая странная тенденция: отовсюду почему-то начали убирать кресты.
Меня не оскорбляют кресты - меня оскорбляет их отсутствие
Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Мусульманам не грозит демографическая яма: по 4-7 детей воспроизводят, и вскоре их будет большинство в России... И о каком единстве народа тогда можно будет вести речь??? Не будут ли при такой недальновидной политике сноситься роскошные церкви и возноситься мечети? Нашим политикам в шахматы надо учиться играть: они ум в порядок приводят и учат видеть на много ходов вперёд!
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2 д.
АС
Андрей Сергеевич
Более чем... Попы плачут: 3-5% вооцерковленных. Тема - сложная... Мой одногруппник, после участия в миротворческих операциях - окончил семинарию, получил сан и приход, и был расстрижен. Отбил я как-то батюшку у бандитов... И много классики услышал: бог не в церкви, бог - в душе... На войне - атеистов очень мало. Кто во что верит и кому молится -хрен пойми. Но говорят что помогает. И я, атеист, молился... Помогло или повезло. Такое вот НЛП на удачу. 🤔
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2 д.
ВП
Владислав Петряев
Еще совсем недавно Михалков был ярым коммунистом-материалистом, как и его отец, а сегодня он, разбогатевшей до христианского неприличия, вместо того, чтобы пойти в монахи, или начать вести скромную жизнь ИСТИННО верующего, вести образ жизни, к примеру, как Л. Толстой, напоказ иконами обвешался, православие пропагандирует в нарушение Конституции и многоконфессиальности России, свободы личности, наконец...
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2 д.
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