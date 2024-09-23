«Вступление Кыргызстана в ЕАЭС благоприятно повлияло на нашу экономику»

Киргизия заинтересована в создании индустриальных парков с участием РФ и видит возможности для привлечения российских инвестиций в свою страну, сообщил «Известиям» новый посол среднеазиатской республики в Москве Кубанычбек Боконтаев.
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