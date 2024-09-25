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  • Maxim
    Даёшь интернет - в тундру!Россия планирует ...
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    А туалетную бумагу для женщин с длинными ногтями тоже будут выпускать??Tippy Type сделал...

Власти хотят смягчить правила льготной ИТ-ипотеки. Ее станет легче получить

Власти хотят смягчить правила льготной ИТ-ипотеки. Ее станет легче получить

После недавнего ужесточения условий участия в программе льготной ИТ-ипотеки, власти начали обсуждать возможность расширения перечня участников\u000D\u000AПосле ужесточения условий участия в программе льготной ИТ-ипотеки, власти рассматривают возможность расширения ее действия.

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