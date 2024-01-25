Житель Смоленщины пытался украсть ж/д рельсы

Изделия местные жители планировали сдать в металлолом Впервые смоляне договорились срезать рельсы с помощью газосварочного оборудования на участке «Валутино-Сошно» Смоленского района 27 сентября 2021 года.
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