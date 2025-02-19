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Царьград

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Японец Рюдзи Кимура приговорен к 10 годам за покушение на премьера Японии

Японец Рюдзи Кимура приговорен к 10 годам за покушение на премьера Японии

Окружной суд Вакаямы приговорил Рюдзи Кимуру к 10 годам тюрьмы за попытку убийства премьер-министра Японии Фумио Кисиды, признав его виновным в теракте.

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