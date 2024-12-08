Московские фабрики увеличили производство мыла и косметики более чем на 13%

Занимающиеся производством моющих, чистящих, парфюмерных и косметических средств московские фабрики увеличили выпуск своей продукции за первые 10 месяцев текущего года на 13,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
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