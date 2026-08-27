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Царьград

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Только Путин подписал указ, начался переполох: Крутой разворот над НПЗ

Только Путин подписал указ, начался переполох: Крутой разворот над НПЗ

Указ Владимира Путина "О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры Российской Федерации" вызвал крайне бурную реакцию, притом – диаметрально противоположную.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Воров нада НАКАЗЫВАТЬ!!!!!!
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1 м.
Игорь Кузнецов
Государство должно заботится о безопасности хозяйствующих субъектов - для этого, в частности, собирают налоги. В период вооружённой борьбы угрозы возрастают, отсюда - либо увеличивать налоги (вводить дополнительно на обеспечение защиты), либо способствовать собственникам самим заботится с выделением средств из &quot;своего кармана&quot;. Какие-то преференции в этом случае можно предусмотреть, при этом компенсации выплачивать тем, кто заботился, а кто не стал - &quot;временное управление&quot; и тогда забота государства об объекте.
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1 м.