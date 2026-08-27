Только Путин подписал указ, начался переполох: Крутой разворот над НПЗ

Игорь Кузнецов

Государство должно заботится о безопасности хозяйствующих субъектов - для этого, в частности, собирают налоги. В период вооружённой борьбы угрозы возрастают, отсюда - либо увеличивать налоги (вводить дополнительно на обеспечение защиты), либо способствовать собственникам самим заботится с выделением средств из "своего кармана". Какие-то преференции в этом случае можно предусмотреть, при этом компенсации выплачивать тем, кто заботился, а кто не стал - "временное управление" и тогда забота государства об объекте.