В Перми закрыли три продуктовых магазина после санитарных проверок

В павильонах продавалась рыба, овощи и фрукты.В Перми предприниматель закрыл три продовольственных магазина: проверка Роспотребнадзора выявила нарушения в рыбном павильоне на улице Космонавта Леонова, 60.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии