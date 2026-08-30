Начальную школу в России переведут на новый образовательный стандарт

Ранее сообщалось о планах пересмотреть требования для учеников пятых-девятых классов В России планируют пересмотреть федеральный государственный образовательный стандарт для учеников с первого по четвертый класс.
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А содержание учебного процесса? Будет ли очистка содержания учёбы от знаний лжи, заблуждений и от бесполезных гор информации литературной беллетристики.
*Будет ли обучение буквам алфавита строиться на основе общей классификации пяти типов согласных и единственного типа гласных звуков-знаков речи-мышления, производимых в пяти зонах их физиологически оптимальной артикуляции?
*Не несколько недель учить буквы алфавита - по 1-2 буквы в день, а в лишь в течение 2-5 дней сразу всем основным 23 буквам алфавита кириллица, 7 дублирующим буквам кириллицы (Ю, Ё, Я, Е, И, Ь, Щ) и 4 буквам латиницы или греческого алфавита, отображающим звуки речи, для которых нет букв кириллицы [ (ДЗ); J; французское произношение R; "украинское" произношение звонкого щелевого согласного Г, парного к глухому щелевого согласному Х ]. Щ является мягким ШЬ: Щ=ШЬ. В русском языке не произносят твёрдый Ч, всегда произносят мягкий ЧЬ.
* Всего человек с нормальным речевым аппаратом способен без труда произносить 28 твёрдых звуков речи и всегда мягкий Й. Применять всегда не звучащий знак речи-мышления беззвучие-догадка-смысл-разум Ъ. А также понимать, что мягкий знак Ь и йота Й отображают один и тот же звук-знак речи-мышления палатализатор-йоту. После согласного и/или перед гласным Ь=Й не имеет собственного звучания - сливается с предшествующим мягким согласным и/или последующим мягким гласный в мягкий речевой звук, а в самостоятельном звучании или после гласного звучит йотой.
Мягкие гласные в словах: ЛЮК-ЛУК; ЛЁН-ЛОН; СЕР-СЭР; ЛЯП-ЛАП; КЛИК-КЛЫК.
*Учить, что в словах ТЕЛЕФОН, ТЮЛЬПАН первым речевым звуком является глухой взрывной согласный мягкий ЦЬ, а не мягкий ТЬ. Либо надо произносить настоящий мягкий ТЬ. Аналогично в словах ДЕНЬГИ, ДИВАН первым речевым звуком является звонкий взрывной согласный мягкий (ДЗ)Ь, звонкий парный к ЦЬ, а не мягкий ТЬ. Либо надо произносить настоящий мягкий (ДЗ)Ь.