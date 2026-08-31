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Новости Брянска

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Брянскую область 1 сентября ждут дожди и тепло

Брянскую область 1 сентября ждут дожди и тепло

В первый день осени в Брянской области будет облачно и сухо, температура до +24°C. Во вторник, 1 сентября, пройдут дожди с вероятностью 95%, воздух прогреется до +26°C.

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