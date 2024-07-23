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Источник назвал сроки спуска на воду ракетного катера проекта 12418 «Молния» для Каспийской флотилии

Источник назвал сроки спуска на воду ракетного катера проекта 12418 «Молния» для Каспийской флотилии

На судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске Ярославской области строятся два ракетных катера данного проекта.

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