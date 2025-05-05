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Не только о футболе

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«Зенит» победил с дублем Соболева, «Бавария» – чемпион, 1-й трофей Кейна, победа «Реала» и поражение «МЮ», «Динамо» зацепилось за серию с «Трактором», «Спартак» потерял шансы на титул, Пиастри выиграл в Майами и другие новости

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Комментарии
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Лена Мисько
Семак в недоумении только по поводу ошибок против зенита, и ни слова по поводу ошибок, которые помогают его команде чего сказать? - молодец тут вижу, тут не вижу
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13 час.
КУАТ
Не стоило ему об этом.
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7 час.
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