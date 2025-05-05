«Зенит» победил с дублем Соболева, «Бавария» – чемпион, 1-й трофей Кейна, победа «Реала» и поражение «МЮ», «Динамо» зацепилось за серию с «Трактором», «Спартак» потерял шансы на титул, Пиастри выиграл в Майами и другие новости

1. Дубль Александра Соболева принес «Зениту» волевую победу над «Пари НН» (2:1), ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» в гостях (1:1), а «Химки» не удержали победу над «Ростовом» (1:1).
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