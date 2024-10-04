Дожились: следующий раз, когда будете вызывать скорую в Кемерово, к вам приедут они

ЕР

Елена Ратникова

Я хожу лечится,только в диагностический центр в государственный.И чеченка работает неврологом,тоже отличный врач. Я не против нации лишь бы хорошо и правильно лечили.Только вы не забывайте,что много стран изучают нашу школьную программу,а наши хрен знает что проходят.Из наших детей делают дебилов,что только единицы поступают высшие заведения.