Avia.pro - СМИ Только представьте себе: вы лежите дома с температурой под сорок, дышать тяжело, и вот, наконец, слышите долгожданный звук сирены.
Дожились: следующий раз, когда будете вызывать скорую в Кемерово, к вам приедут они
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Татьяна Дугиль
Это что за нацизм хамский? Автор с дуба рухнул?
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35 мин.
Попов Александр
Во время эпидемии гриппа по вызовам отправляли студентов 4го курса! (1975 год)
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17 мин.
ЕР
Елена Ратникова
Я хожу лечится,только в диагностический центр в государственный.И чеченка работает неврологом,тоже отличный врач. Я не против нации лишь бы хорошо и правильно лечили.Только вы не забывайте,что много стран изучают нашу школьную программу,а наши хрен знает что проходят.Из наших детей делают дебилов,что только единицы поступают высшие заведения.
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17 мин.
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