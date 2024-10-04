Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 905 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Ратникова
    Я хожу лечится,только в диагностический центр в государственный.И чеченка работает неврологом,тоже отличный врач. Я н...Дожились: следующ...
  • Попов Александр
    Во время эпидемии гриппа по вызовам отправляли студентов 4го курса! (1975 год)Дожились: следующ...
  • Татьяна Дугиль
    Это что за нацизм хамский? Автор с дуба рухнул?Дожились: следующ...

Дожились: следующий раз, когда будете вызывать скорую в Кемерово, к вам приедут они

Дожились: следующий раз, когда будете вызывать скорую в Кемерово, к вам приедут они

Avia.pro - СМИ Только представьте себе: вы лежите дома с температурой под сорок, дышать тяжело, и вот, наконец, слышите долгожданный звук сирены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Дугиль
Это что за нацизм хамский? Автор с дуба рухнул?
Ответить
35 мин.
Попов Александр
Во время эпидемии гриппа по вызовам отправляли студентов 4го курса! (1975 год)
Ответить
17 мин.
ЕР
Елена Ратникова
Я хожу лечится,только в диагностический центр в государственный.И чеченка работает неврологом,тоже отличный врач. Я не против нации лишь бы хорошо и правильно лечили.Только вы не забывайте,что много стран изучают нашу школьную программу,а наши хрен знает что проходят.Из наших детей делают дебилов,что только единицы поступают высшие заведения.
Ответить
17 мин.

Картина дня

наверх