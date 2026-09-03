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Царьград

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"Бизнес" консуматорш накрыли в Питере. Промышляли мошенничеством - ущерб в сотни тысяч

"Бизнес" консуматорш накрыли в Питере. Промышляли мошенничеством - ущерб в сотни тысяч

Логово консуматорш "растормошили" в Санкт-Петербурге. Правоохранители задержали участников схемы.Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли противоправную деятельность мошеннической схемы с так называемой консумацией.

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