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Меры поддержки нужны в сферах, требующих импортозамещения — эксперт

Меры поддержки нужны в сферах, требующих импортозамещения — эксперт

Дополнительные меры поддержки со стороны государства требуются в областях, столкнувшихся с международными санкциями и требующими импортозамещения, сказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, 15 декабря пишут «Известия».

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