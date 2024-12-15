Меры поддержки нужны в сферах, требующих импортозамещения — эксперт

Дополнительные меры поддержки со стороны государства требуются в областях, столкнувшихся с международными санкциями и требующими импортозамещения, сказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, 15 декабря пишут «Известия».
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