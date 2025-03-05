Группа «Уралхим» заняла второе место на Всероссийском зимнем корпоративном фести

Сборная Группы «Уралхим», куда вошли 146 сотрудников филиалов «ПМУ», «Азота», «КЧХК», «ОЦО», «УралАйТеха» и ПАО «Уралкалий», заняла второе место в общекомандном зачете на Всероссийском зимнем корпоративном фестивале.
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