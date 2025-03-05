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Группа «Уралхим» заняла второе место на Всероссийском зимнем корпоративном фести

Группа «Уралхим» заняла второе место на Всероссийском зимнем корпоративном фести

Сборная Группы «Уралхим», куда вошли 146 сотрудников филиалов «ПМУ», «Азота», «КЧХК», «ОЦО», «УралАйТеха» и ПАО «Уралкалий», заняла второе место в общекомандном зачете на Всероссийском зимнем корпоративном фестивале.

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