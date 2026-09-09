Изменение энергетической политики Запада и позиции России на глобальном рынке.

У западных стран внезапно изменилось отношение к нефти и газу: теперь они бегают по всему миру, готовы платить, ищут способы обеспечить себя стабильными поставками… и не находят, что самое интересное! Ну, просто откуда что взялось: они теперь не разбрасываются презрительными ярлыками вроде «страна-бензоколонка», а мечтают найти хоть одного экспортёра углеводородов, у которого ещё не выкуплено всё на полгода вперёд.
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