Турецкий лидер Реджеп Эрдоган сделал заявление о том, что он никогда не признает вхождение Крымского полуострова в состав Российской Федерации.
Эрдоган заявил, что никогда не признает присоединение Крыма к России
Комментарии
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В
Виктор
А нам от этого ни холодно, ни жарко. Любопытно, а после украинской капитуляции и отказа от прав на Крым, Эрдоган будет по прежнему считать Крым украинским?
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12 час.
АС
Алексей Сафронов
Пока он лжёт о том, что "Путин его друг", то иного "признания" о Крыме было бы странно услышать. Ложь для торгаша Эрдагана, это смысл его политики и наверное всей жизни, ведь если он не дибил как зе-клоун, то понимает: для России это его "непризнание" совсем ничего не значит.
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7 час.
Ю
Юрий Зубрин
А о территориальной целостности Сирии у него нет желания поговорить ?
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6 час.
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