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Эрдоган заявил, что никогда не признает присоединение Крыма к России

Эрдоган заявил, что никогда не признает присоединение Крыма к России

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган сделал заявление о том, что он никогда не признает вхождение Крымского полуострова в состав Российской Федерации.

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Комментарии
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В
Виктор
А нам от этого ни холодно, ни жарко. Любопытно, а после украинской капитуляции и отказа от прав на Крым, Эрдоган будет по прежнему считать Крым украинским?
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12 час.
АС
Алексей Сафронов
Пока он лжёт о том, что &quot;Путин его друг&quot;, то иного &quot;признания&quot; о Крыме было бы странно услышать. Ложь для торгаша Эрдагана, это смысл его политики и наверное всей жизни, ведь если он не дибил как зе-клоун, то понимает: для России это его &quot;непризнание&quot; совсем ничего не значит.
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7 час.
Ю
Юрий Зубрин
А о территориальной целостности Сирии у него нет желания поговорить ?
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6 час.

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