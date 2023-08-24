Эрдоган заявил, что никогда не признает присоединение Крыма к России

А нам от этого ни холодно, ни жарко. Любопытно, а после украинской капитуляции и отказа от прав на Крым, Эрдоган будет по прежнему считать Крым украинским?

АС

Алексей Сафронов

Пока он лжёт о том, что "Путин его друг", то иного "признания" о Крыме было бы странно услышать. Ложь для торгаша Эрдагана, это смысл его политики и наверное всей жизни, ведь если он не дибил как зе-клоун, то понимает: для России это его "непризнание" совсем ничего не значит.