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Части ВСУ попали в котел в Красногоровке

Части ВСУ попали в котел в Красногоровке

Часть подразделений украинских боевиков, оборонявшихся в Красногоровке, оказалась в котле на восточной краине города.

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